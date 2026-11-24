https://news.day.az/azerinews/1876768.html “Barselona” prezidenti Bakıda belə əyləndi - VİDEO "Sabah"la oyun üçün Bakıya gələn "Barselona"nın heyəti üçün qaldıqları hoteldə əyləncə məclisi təşkil olunub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, məclisdə klub üzvləri ilə yanaşı, katalon klubunun prezidenti Xoan Laporta da iştirak edib. O, məclisdə həm əylənib, həm də klubun himnini oxuyanlara qoşulub.
“Barselona” prezidenti Bakıda belə əyləndi - VİDEO
"Sabah"la oyun üçün Bakıya gələn "Barselona"nın heyəti üçün qaldıqları hoteldə əyləncə məclisi təşkil olunub.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, məclisdə klub üzvləri ilə yanaşı, katalon klubunun prezidenti Xoan Laporta da iştirak edib.
O, məclisdə həm əylənib, həm də klubun himnini oxuyanlara qoşulub.
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Barselona" matçı sabah saat 21:45-də başlayacaq.
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