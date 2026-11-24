https://news.day.az/azerinews/1876798.html Sürücülər bu hərəkətə görə 50 manat cərimələnəcək Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı sürücünün telefonu əlində saxlayaraq istifadə etməsi inzibati xəta hesab olunur. Day.Az xəbər verir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.6-cı maddəsinə əsasən, avtomobil hərəkətdə olarkən telefonla danışmaq sürücünün inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasına səbəb ola bilər.
Sürücülər bu hərəkətə görə 50 manat cərimələnəcək
Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı sürücünün telefonu əlində saxlayaraq istifadə etməsi inzibati xəta hesab olunur.
Day.Az xəbər verir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.6-cı maddəsinə əsasən, avtomobil hərəkətdə olarkən telefonla danışmaq sürücünün inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasına səbəb ola bilər.
Belə ki, sürücülərin avtomobil idarə edərkən telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə etməsina görə 50 manat cərimə nəzərdə tutulur.
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