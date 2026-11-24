https://news.day.az/azerinews/1876857.html Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 900 milyon dollara çatıb Bu ilin 9 ayında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 900 milyon dollara çatıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə birgə mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib.
Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 900 milyon dollara çatıb
Bu ilin 9 ayında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 900 milyon dollara çatıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə birgə mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib.
Nazir qeyd edib ki, mövcud potensial bundan daha artıqdır:
"Azərbaycandan Gürcüstana 4 milyarddan artıq investisiya, Gürcüstdandan Azərbaycana isə 460 milyon investisiya qoyulub".
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