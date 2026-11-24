https://news.day.az/azerinews/1876858.html 1100-dən çox Gürcüstan vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alır - Nazir 1100-dən çox Gürcüstan vətəndaşı Azərbaycan universitetlərində təhsil alır. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə birgə mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib.
1100-dən çox Gürcüstan vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alır - Nazir
1100-dən çox Gürcüstan vətəndaşı Azərbaycan universitetlərində təhsil alır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə birgə mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib.
Nazir qeyd edib ki, hər iki ölkədə gənclər düşərgəsi formalaşır.
"Bütün bunlar sıx əməkdaşlığın bariz nümunələridir. Bu gün müxtəlif sahələrdə olan əməkdaşlığımızdan söhbət etdik", - deyə nazir qeyd edib.
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