https://news.day.az/azerinews/1876881.html Balakəndə 66 yaşlı kişi bıçaqlanıb Balakən rayonunun Mahamalar kəndində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Trend-in məlumatına görə, hadisə noyabrın 24-də saat 19:00 radələrində qeydə alınıb. 1960-cı il təvəllüdlü Sədrəddin Əyyub oğlu Malahov bıçaq xəsarəti alıb.
Balakəndə 66 yaşlı kişi bıçaqlanıb
Balakən rayonunun Mahamalar kəndində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
Trend-in məlumatına görə, hadisə noyabrın 24-də saat 19:00 radələrində qeydə alınıb. 1960-cı il təvəllüdlü Sədrəddin Əyyub oğlu Malahov bıçaq xəsarəti alıb.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1957-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Əyyub oğlu Malahov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
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