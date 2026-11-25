https://news.day.az/azerinews/1876910.html Qubada avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb Qubada avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, noyabrın 24-də Vəfadar Ayazik oğlu Mirzəyev idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə yolu keçən Rəna Eynulla qızı Orucovanı vurub. R.Orucova aldığı xəsarətlərdən Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ölüb.
Qubada avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb
Qubada avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, noyabrın 24-də Vəfadar Ayazik oğlu Mirzəyev idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə yolu keçən Rəna Eynulla qızı Orucovanı vurub.
R.Orucova aldığı xəsarətlərdən Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ölüb.
Faktla bağlı Quba Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. V.Mirzəyev şübhəli şəxs qismində tutulub.
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