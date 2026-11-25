https://news.day.az/azerinews/1876913.html Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş daha da ucuzlaşıb Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin dəyəri azalıb. Day.Az birja məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "COMEX" əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin fevral fyuçerslərinin dəyəri 0,49% azalaraq 3 573,6 dollarına bərabər olub.
Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş daha da ucuzlaşıb
Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin dəyəri azalıb.
Day.Az birja məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "COMEX" əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin fevral fyuçerslərinin dəyəri 0,49% azalaraq 3 573,6 dollarına bərabər olub.
"COMEX"də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin mart fyuçerslərinin qiyməti də 0,62% azalaraq 41 dollar təşkil edib.
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