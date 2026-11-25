https://news.day.az/azerinews/1876939.html 7 yaşlı uşaq su hövzəsində boğulub Yardımlı rayonunun Gendərə kəndində azyaşlı su hövzəsində boğularaq ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 24-də baş verib. Kənd sakini, 2019-cu il təvəllüdlü Əli Qurbanlı yaşadığı kənddə yerləşən su hövzəsində boğulub. Faktla bağlı Yardımlı Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
7 yaşlı uşaq su hövzəsində boğulub
Yardımlı rayonunun Gendərə kəndində azyaşlı su hövzəsində boğularaq ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 24-də baş verib. Kənd sakini, 2019-cu il təvəllüdlü Əli Qurbanlı yaşadığı kənddə yerləşən su hövzəsində boğulub.
Faktla bağlı Yardımlı Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре