Ələt Azad İqtisadi Zonası investorlara hazır infrastruktur və sadələşdirilmiş ticarət prosedurları təklif edir
Ələt Azad İqtisadi Zonası (AFEZ) investorlara zəruri infrastrukturla təchiz edilmiş, istehsala hazır sahələr, ticarət əməliyyatlarının aparılması üçün sadələşdirilmiş prosedurlar və malların müddət məhdudiyyəti olmadan saxlanılması imkanları təklif edir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu cümə axşamı Bakıda keçirilən 2026-cı il Ümumdünya Dayanıqlı Nəqliyyat Gününə həsr olunmuş forumda "Alat Trade Facilitation Services" (ATFS) şirkətinin baş direktoru Ziya Ağayev bildirib.
Onun sözlərinə görə, AFEZ-in yerləşdiyi ərazi Asiya ilə Avropanı birləşdirən dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı infrastrukturuna, həmçinin Orta Dəhlizə və Şimal-Cənub marşrutuna çıxış imkanı yaradır.
"750 hektar ərazidə hava limanı tikilir. Bu hava limanı yalnız aviasiya obyekti kimi deyil, həm də yük kompleksi kimi fəaliyyət göstərəcək.
Zonada fəaliyyət göstərən şirkətlər elektron ticarətlə məşğul ola, AFEZ üçün nəzərdə tutulmuş sadələşdirilmiş prosedurlardan istifadə etməklə multimodal daşımalar həyata keçirə biləcəklər.
İnvestorlar mallarını müddət məhdudiyyəti olmadan saxlaya biləcəklər. Bu imkan Kioto Konvensiyasının beynəlxalq müddəalarında və azad iqtisadi zonaların fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilikdə nəzərdə tutulub", - deyə o bildirib.
İnfrastrukturdan danışan Z.Ağayev qeyd edib ki, investorlara zəruri mühəndis-kommunikasiya xətləri ilə təmin olunmuş, istehsal fəaliyyəti üçün hazır sahələr təklif edilir. Onun sözlərinə görə, bu, şirkətlərə ölkənin əsas iqtisadi zonasında nəzərdə tutulan əlavə prosedurlardan keçmədən layihələrin icrasına başlamağa imkan verir.
O, həmçinin ticarət əməliyyatları üzrə "bir pəncərə" prinsipi ilə fəaliyyət göstərən "Alat Trade Facilitation Services" şirkətinin işi barədə məlumat verib. Şirkətlər ixrac, idxal və digər ticarət əməliyyatlarını həyata keçirərkən zəruri sənədləri əldə etmək üçün vahid quruma müraciət edə bilərlər.
"ATFS malların mənşə sertifikatlarını müstəqil şəkildə vermək üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərə malikdir. Buna görə də investorların həmin sənədi əldə etmək üçün digər qurumlara müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur.
AFEZ-də vergi və gömrük rüsumları tətbiq edilmir ki, bu da investorlara müvafiq xərclərdən yayınmağa imkan verir.
Zonanın normativ-hüquqi bazası hazırlanarkən İrlandiyanın azad iqtisadi zona modeli əsas götürülüb. Qanunvericilik və inzibati prosedurlar şirkətlərin əməliyyat fəaliyyətini sadələşdirmək məqsədilə hazırlanıb.
Zonada ənənəvi gömrük rəsmiləşdirilməsi prosedurları, demək olar ki, tətbiq edilmir. Bununla yanaşı, gömrük nəzarətinin və malların hərəkətinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün Ümumdünya Gömrük Təşkilatının əsas fəaliyyət göstəricilərindən, o cümlədən malların buraxılış müddətinin öyrənilməsi (Time Release Study) metodundan istifadə olunur", - deyə Z.Ağayev qeyd edib.
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