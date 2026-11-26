Gələn ay 10 gün iş olmayacaq - Tarixlər
2026-cı ilin dekabr ayında Azərbaycanda beşgünlük iş həftəsi ilə çalışanlar ümumilikdə 10 gün işə getməyəcəklər.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az-ın məlumatına görə, dekabr ayında 5 şənbə və 4 bazar günü olmaqla, ümumilikdə 9 həftəsonu günü var.
Bundan əlavə, dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd olunur. Bu tarix də ölkədə qeyri-iş günüdür.
Beləliklə, dekabr ayında beşgünlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün ümumilikdə 10 qeyri-iş günü olacaq.
Qeyd edək ki, yanvarın 1-i və 2-si Yeni il bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günləridir. Yanvarın 2-si şənbə gününə təsadüf etdiyindən, beşgünlük iş həftəsində yanvarın 4-ü də istirahət günü olacaq. Nəticədə, 31 dekabr 2026-cı il tarixindən 4 yanvar 2027-ci il tarixinədək ardıcıl 5 gün istirahət edəcəyik.
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