https://news.day.az/azerinews/1877677.html Azərbaycanda fabrik direktoru vəfat etdi Biləsuvarda fabrik direktoru Valeh Ağayev vəfat edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Valeh Ağayev uzun illər müxtəlif təsərrüfatlarda baş baytar həkimi və Quşçuluq fabrikinin direktoru vəzifələrində çalışıb. Qeyd edək ki, Valeh Ağayevin qızı Arzu Ağayeva Şirvan şəhəri A. Hüseynzadə adına 4 saylı məktəbin direktorudur.
Azərbaycanda fabrik direktoru vəfat etdi
Biləsuvarda fabrik direktoru Valeh Ağayev vəfat edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Valeh Ağayev uzun illər müxtəlif təsərrüfatlarda baş baytar həkimi və Quşçuluq fabrikinin direktoru vəzifələrində çalışıb.
Qeyd edək ki, Valeh Ağayevin qızı Arzu Ağayeva Şirvan şəhəri A. Hüseynzadə adına 4 saylı məktəbin direktorudur.
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