Azərbaycanda "qreçka" bahalaşacaq?
Rusiya qarabaşaq (qreçka) ixracına 6 ay müddətinə qadağa tətbiq edir. Bu qərar Azərbaycan bazarında da qiymət dəyişiklikləri ilə bağlı suallar yaradır. Çünki Azərbaycanın qarabaşaq idxalının böyük hissəsi Rusiyanın payına düşür.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Rusiyadan 10 min 221 ton qarabaşaq idxal edib. Bu məhsulun idxal dəyəri 5 milyon 339 min dollar təşkil edib.
Rusiya hökumətinin qərarına əsasən, qarabaşaq ixracına qoyulan məhdudiyyət rəsmi dərc edildikdən 24 saat sonra qüvvəyə minəcək və altı ay davam edəcək.
Qərarın məqsədi ölkənin daxili ərzaq bazarında sabitliyi qorumaqdır. Qadağa Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv ölkələrə, eləcə də hökumətin qərarı əsasında həyata keçirilən humanitar yardımlara və müəyyən beynəlxalq hökumətlərarası sazişlər çərçivəsindəki tədarüklərə şamil edilməyəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvü deyil. Bu səbəbdən Rusiyanın ixrac məhdudiyyətinin Azərbaycan istiqamətindəki tədarüklərə də təsir göstərməsi mümkündür.
Rusiyada qarabaşaq istehsalı və ehtiyatları azalmaqda davam edir. Ölkədə 2025-ci ildə qarabaşaq yığımı 926 min tona düşüb. 2026-cı ildə isə bu bitkinin əkin sahəsi 751 min hektardan 708 min hektara qədər azalıb.
Bundan başqa, 2026-cı il oktyabrın 1-nə Rusiyanın tədarük və emal müəssisələrində qarabaşaq ehtiyatları 130 min ton təşkil edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 29,4 faiz azdır.
Rusiya 2026-cı ilin ilk 10 ayında təxminən 65 milyon dollar dəyərində qarabaşaq ixrac edib. Ən böyük alıcı Çin olub. Bu ölkəyə yanvar-oktyabr aylarında 56 milyon dollar dəyərində təxminən 157 min ton qarabaşaq göndərilib.
Beləliklə, Rusiyanın ixraca qoyduğu məhdudiyyət və istehsal-ehtiyat göstəricilərindəki azalma Azərbaycan bazarında qarabaşaq qiymətinə təsir göstərə biləcək amillərdən biri olacaq.
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