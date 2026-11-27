https://news.day.az/azerinews/1877731.html Yevlaxda 74 yaşlı kişinin meyiti evində tapıldı Yevlax şəhərində 74 yaşlı kişinin meyiti yaşadığı mənzildə aşkarlanıb. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, 1952-ci il təvəllüdlü Tapdıq Şabanovun meyiti qonşuları tərəfindən tapılıb. Məlumata görə, tək yaşayan şəxsin meyiti mənzildə aşkarlanıb. Faktla bağlı Yevlax Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Yevlaxda 74 yaşlı kişinin meyiti evində tapıldı
Yevlax şəhərində 74 yaşlı kişinin meyiti yaşadığı mənzildə aşkarlanıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, 1952-ci il təvəllüdlü Tapdıq Şabanovun meyiti qonşuları tərəfindən tapılıb.
Məlumata görə, tək yaşayan şəxsin meyiti mənzildə aşkarlanıb.
Faktla bağlı Yevlax Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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