В Баку пройдет выставка, посвященная 25-летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО
В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 10 мая в 19.00 состоится открытие выставки, посвященной 25-летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО. Об этом сообщили Trend организаторы экспозиции, передает Day.Az.
На выставке свои работы, выполненные в разных техниках и направлениях, представят молодые художники и известные мастера кисти.
Основная цель мероприятия - пропаганда национально-духовных ценностей, сохранение богатого культурного наследия.
Выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan.
Экспозиция продлится до 19 мая. Вход свободный.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.
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