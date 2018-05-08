В Баку пройдет выставка, посвященная 25-летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО

В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 10 мая в 19.00 состоится открытие выставки, посвященной 25-летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО. Об этом сообщили Trend организаторы экспозиции, передает Day.Az.

На выставке свои работы, выполненные в разных техниках и направлениях, представят молодые художники и известные мастера кисти.

Основная цель мероприятия - пропаганда национально-духовных ценностей, сохранение богатого культурного наследия.

Выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan.

Экспозиция продлится до 19 мая. Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

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