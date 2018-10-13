В Баку представили редкие фото из кинофильмов прошлого - ФОТО

В Музейном центре в Баку состоялось открытие выставки "Azərbaycan kinosu çəkiliş meydançalarında" (Азербайджанское кино на съемочной площадке), посвященное 120-летию Национального кино, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фотовыставка организована Госфильмофондом и Министерством культуры Азербайджана. В экспозиции представлено около пятидесяти редких фото со съемочных площадок, хранящихся в Госфильмофонде.

На открытии директор Госфильмофонда, первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и киновед, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде рассказали о славной истории национального кино. Было отмечено, что с момента формирования азербайджанское киноискусство, начавшееся с демонстрации первых хроникальных сюжетов о нефтяном Баку, прошло большой путь развития и заняло особое положение в культурно-духовной жизни народа, достигнутыми успехами вписало яркие страницы в летопись богатой культуры Азербайджана. Созданные профессиональными кадрами с большим мастерством экранные произведения занимают особое место в истории азербайджанского кино. Представленные уникальные ретро-фотографии дают возможность совершить экскурс в историю национального кино, почтить память выдающихся актеров и режиссеров.

Известный фотограф-художник, заслуженный работник культуры Пярвиз Гулиев рассказал о своих работах, поделился интересными воспоминаниями. Он работал над более чем сорока фильмами со многими известными режиссерами. Именно благодаря его многолетней работе сегодня можно с удовольствием лицезреть редчайшие кадры, сделанные во время съемок всеми нами любимых азербайджанских фильмов "Допрос" (1979) и "Тахмина и Заур" (1993) режиссера Расима Оджагова, "Хлеб поровну" (1969) Шамиля Махмудбекова, "Сердце, сердце" (1976) и "Бабек" (1979) Эльдара Гулиева, "Чудак" (1979) Аждара Ибрагимова, "Телефонистка" (1962) Гасана Сеидбейли, "Послезавтра в полночь" (1981) Арифа Бабаева, "Визит в немецкую клинику" (1988) Расима Исмайлова, "Волшебный халат" (1964) Али-Саттара Атакишиева и других, которые мы до сих пор продолжаем с удовольствием смотреть.

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