С 20 по 30 июня на берегу Черного моря, в поселке Шекветили (пригород Батуми, Грузия) были впервые проведены занятия Международной театральной школы "Шекветили - 2019".

Как передает Day.Az, в обучающем процессе приняли участие молодые актеры из русских театров Баку, Еревана, Киева, Кишинева, Тбилиси, студенты второго курса Московского РАТИ (ГИТИС) и студенты Гарвардского университета, изучающие русский язык и актерское мастерство. Лекции по искусству, практические занятия по технике речи и сценическому движению проводили педагоги РАТИ (ГИТИС) и театрального института им.Б.Щукина - Дарья Казеева, Лариса Кайдалова, Вера Камышникова, Мария Оссовская, по сценической пластике - Айдар Закиров, по сценическому движению - Рустам Миннибаев, творческие семинарные занятия по вопросам режиссуры и актерского мастерства проводили ведущие режиссеры Грузии- Автандил Варсимашвили и Темур Чхеидзе, по вопросам современного театра - театровед, ректор РАТИ Григорий Заславский, завлит Киевского театра Леси Украинки Борис Курицын.

Проект Международной школы в Грузии поддержали - Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб", Россотрудничество, Фонд "Русский мир" и СТД РФ. Руководство школой "Шекветили - 2019" осуществил Николай Николаевич Свентицкий - директор Академического Тбилисского русского театра им. А. Грибоедова, президент МКПС "Русский клуб", заслуженный деятель искусств и заслуженный артист РФ.

Это - четвертая международная театральная школа, которую проводит на территории Грузии Николай Свентцкий. Однако, по его же словам, "в некотором роде она - первая, ведь в Грузии и за пределами России столь масштабная и профессионально значимая школа специально для актеров русских театров зарубежья не проводилась ни разу".

В Шекветили Азербайджанский государственный академический русский драматический театр им. Самеда Вургуна представляли 9 актеров - Абуталыбова Тамилла, Агаева Румия, Амирбеков Олег, Гаджиева Натаван, Гусейнли Егяна, Сафина Белла, Мамедов Мурад, Нестеренко Фарида, Рагимов Теймур. В руководящем звене кураторов азербайджанской группы - директор театра, заслуженный работник культуры Адалет Гаджиев и народная артистка АР Людмила Духовная.

Эти 9 дней, наполненные творчеством, узнаванием друг друга, постижением профессиональных премудростей, актерских импровизаций и просто радости открытий нового в профессии и людях. Тех, кто на эти 9 дней стали, если и не семьей, то группой дружески расположенных друг к другу людей. Людей, которые нацелены на одну и ту же идею, на одну и ту же цель - Театр. Он и в этот раз, стирая границы, пренебрегая географией, объединил всех в пространстве русского языка, несущего традиции и новшества русской театральной психологической школы. Даже студентов Гарвардской школы русский язык вдохновил на создание поэтического спектакля "Мне Тифлис горбатый снится":

- Мне Тифлис горбатый снится,

Сазандарей стон звенит,

На мосту народ толпится,

Вся ковровая столица,

А внизу Кура шумит

Действие мини-спектакля завершилось приготовленным в процессе представления барбекю. Своего рода миниатюра - иллюстрация на стихи Осипа Мандельштама. Весело, забавно, интересно!

Впрочем, надо сказать, что помимо напряженных, в плотном графике расписания, занятий - первое занятие в 10.30, а последнее в 18.00 - ребята успевали в завершении дня и лекции послушать и поучаствовать в вечерних мероприятиях. Например, праздник мастер-класса по приготовлению знаменитого грузинского блюда - "День Хинкали", или "День украинской Конституции" с приготовлением борща и конкурсом на лучшее произношение текстов на украинском языке, День американского барбекю с мастер-классом по приготовлению. 22 июня - в День памяти и скорби студенты РАТИ (ГИТИС) показали литературно-поэтическую композицию, посвященную этой дате. Словом, жизнь была наполненной и интересной: и во время занятий, и во время досуга, который позволял не только лучше узнавать коллег из других стран, но и понимать, что людей искусства ничего не разделяет, даже официально установленные границы. Мы попросили поделиться своими впечатлениями каждого участника азербайджанской делегации и ответить на три вопроса:

- Какое у вас впечатление от пребывания в летней школе Шекветили?

- Какой из предметов считаете наиболее важным в вашей профессии?

- С каким результатом вы уехали из школы?

Фарида Нестеренко, актриса: "У меня нет таких слов, которыми я могла бы выразить все те чувства, которые пережил каждый из нас за эти 9 дней. Кроме , конечно же, слов благодарности за все для нас сделанное, кроме восторга и радости, что все это в нашей жизни было и было сейчас. Надеюсь, что все это еще будет, и будет не только следующим летом, но и сейчас в системе онлайн связи с нашими педагогами. Выделить один из предметов трудно, да и неправильно. Все важно: и теория, и практика. И педагоги все замечательные. Например, Мария Петровна Оссовская при расставании нам сказала, что мы можем оставаться с ней на связи всегда и задавать любые вопросы, обращаться к ней в любой момент на протяжении всего года. Школа позволила вспомнить забытые элементы тренинговых занятий и по речи, и по движению, но педагоги нам дали то, чего мы не умели и не знали. И это все нам, как актерам, необходимо в нашей профессии сегодня и всегда".

Тамилла Абуталыбова, актриса: "Впечатления очень хорошие и очень теплые воспоминания. Все было на высоком уровне: и занятия в группах, и массовые мероприятия, и общение с коллегами из других театров. Счастлива, что попала в группу, представляющую наш театр. По предметам? Лариса Георгиевна Кайдалова - педагог по сцен. речи дала нам систему Стрельниковой, работая с каждым из нас индивидуально. Я научилась у нее тому, чего никогда не знала. В частности - техника приемов по распределению дыхания и управление звуком. Я непременно буду применять новые знания и умение в своей профессии. Теперь это станет системой моих ежедневных самостоятельных тренингов. Миннибаев Рустам- педагог по пластике и сценическому движению тоже научил меня новым техническим приемам, и я от этого в восторге. И Айдар Закиров дал нам много интересных элементов. Я даже не думала, что за 9 дней смогу научиться многому. Школа дала мне заряд творчества, знаний и расширила мои дружеские и профессиональные связи. Надеюсь, что продолжение этих занятий будет в следующем году. Спасибо всем, кто предоставил мне возможность быть в этой школе".

Теймур Рагимов, актер: "Общие впечатления - просто потрясающие! Сказать, что организация и проведение занятий в школе было на высшем уровне, это все равно что ничего не сказать. Спасибо и организаторам школы, и нашему директору Адалету Гаджиеву за предоставленную возможность быть в этой школе, окунуться в эту атмосферу творчества. Спасибо Николаю Николаевичу Свентицкому за ту дружественную и замечательную атмосферу, которую он создал для всех нас. Я благодарен педагогу по сценической речи Марие Петровне Оссовской, научившей нас приемам, которыми мы не владели. Она работала с актерами, которые не являются носителями русского языка и научила их понимать, что такое слово и звук в русском языке. Школа мне показала еще раз, что профессии актер надо учиться всю жизнь. А я, как человек, тяготеющий к педагогической деятельности, увидел и понял очень многие моменты и в этой профессии тоже. В частности то, что методика преподавания развивается и в ней появляется много новых приемов. И я теперь понимаю, что такие школы важны и нужны еще и для того, чтобы получить стимул к самосовершенствованию".

Белла Сафина, актриса: "Самые восторженные и приятные впечатления оставило пребывание в школе Шеквитили. Совместное обучение, общение, знакомство с новыми коллегами, организация нашего досуга, возможность узнавать как можно больше и себя, своих коллег по театру, новых друзей- это дала нам школа "Шеквитили-2019"! Спасибо всем организаторам за то, что создали такую замечательную школу и пригласили туда высококлассных педагогов-специалистов, которые дали нам за эти 9 дней много знаний и практических навыков. Трудно отдать предпочтение кому-то из педагогов. Наш педагог по речи Дарья Казиева, научившая нас работать с текстом, оставила о себе просто феерическое впечатление. И оба педагога по сценическому движению - Рустам Миннибаев, Айдар Закиров - научили нас тем техническим приемам, которые необходимы в нашей работе, как воздух. Не могу отдать кому-то одному из них предпочтение. Но! Хочу сказать, что 9 дней для такой замечательной школы - очень мало. Надо успеть усвоить все новое, чего не было в старой методике. Хорошо бы продлить такие занятия еще на неделю. Тогда и усвоить можно лучше, и получить знания и навыков больше. Все, чему нас научили нам необходимо в нашей профессии. Это огромный стимул и помощь нам в профессиональном развитии и творчестве".

Егяна Гусейнли, актриса: "Я до сих пор под впечатлением! "Шеквитили - 2019" - это территория знаний, просвещения, добра и любви. Не было разделительной черты между всеми нами и нашими педагогами. Здесь, на практике работы школы, я увидела и поняла, что означает в отношениях между педагогом и студентом определение "профессор - ассистент".Это значит, что педагог общается с тобой на равных: очень доброжелательно и с любовью, передавая свои знания и свою любовь к делу, которому он служит. Потрясающая атмосфера! Спасибо всем устроителям, и прежде всего - Николаю Николаевичу Свентицкому, который создал для нас эту территорию добра и любви. Спасибо директору нашего театра за предоставленную возможность быть в "Шеквитили - 2019", спасибо за дружбу и сотворчество всем моим коллегам: и по театру, и по третьей группе, в которой были ребята из разных театров СНГ. Благодаря занятиям в школе, благодаря территории знаний, добра и любви, я открыла в себе те возможности о которых, возможно, даже и не подозревала. Это стало мощным стимулом для работы над собой и узнавания нового в нашей профессии актера".

Олег Амирбеков, актер: "Организация работы Школы - весь творческий процесс, проведение занятий, мероприятий, зона быта и проживания участников школы, логистика - на высшем уровне. У нас вообще не возникало ни вопросов, ни проблем, которые могли бы хоть как-то отвлекать нас от того, ради чего мы все приехали: от процесса обучения. Нас обучали прекрасные, лучшие педагоги русской театральной школы ГИТИСа и института Б.Щукина. Мне трудно отдать предпочтение кому-нибудь одному из них. Все они - мастера своего дела. Мы с Егяной Гусейнли и Натаван Гаджиевой попали во вторую группу обучения и имели удовольствие учиться у таких мастеров, как Вера Камышникова и Айдар Закиров. С моей точки зрения, это замечательный профессиональный тандем. Состав обучающихся в Школе - наши коллеги из других стран: 4 группы по 14-15 человек. Это прекрасный опыт профессионального и человеческого общения! И, за все время пребывания ни разу не было никаких конфликтных ситуаций! В результате занятий в Школе пришло осознание, что в профессиональной форме, так же, как и в физической, надо держать себя всегда. В частности - речевой аппарат. Такие школы важны и нужны".

Мурад Мамедов, актер: "Первые шаги, сделанные мною по территории школы, теперь ассоциируются с солнцем, которое мы привезли из Баку, каким-то особенным воздухом, морем и добродушной улыбкой радушного и гостеприимного Николая Николаевича Свентицкого! И все остальные дни нашего образовательного пребывания там прошли для меня под знаком внимания, доброты, заботы и искренне выраженных дружеских чувств, дружеских отношений. Для меня все предметы были интересными и важными. Нет, скажу так - жизненно необходимыми. Я, вернувшись домой, в первом же выходе на сцену в спектакле "Али и Нино" попробовал применить те технические приемы ремесла, которым нас научили наши педагоги Дарья Казиева (сцен. речь) и Айдар Закиров (сцен. движение).Мне кажется, что у меня это получилось на практике: быть более живым, более убедительным во время действия спектакля. Я от всего сердца благодарю своих педагогов, директора нашего театра, руководство Шекветили в лице Николая Николаевича за возможность узнать то, чего раньше не знал, не умел; за возможность узнать и понять людей из других стран; за возможность открыть в себе самом те силы и возможности, о которых раньше не знал. Несколько дней в июне в "Шекветили - 2019" навсегда занесены в архив моей памяти".

Натаван Гаджиева, актриса: "Период пребывания в школе для меня оказался периодом обновления: эмоционального, профессионального. После окончания РАТИ я впервые принимаю участие в обучающем процессе такого формата. Но, что характерно? Система преподавания, требования педагогов и нагрузки абсолютно не снижены, несмотря на то, что это - выездная театральная школа и программа рассчитана всего на несколько дней. На сцене важен актер. Живой человек. Часть инструмента, которым он должен владеть - это голос, и крепкое, умелое тело. Но и широкий кругозор, обширные знания о сфере современного искусства и театра. Я благодарна этой школе за то, что она дала мне понять: не имеет значения какой у тебя статус и сколько тебе лет. Главное - ты должен идти по выбранному пути. Идти, не останавливаясь. Только это может спасти от деградации. Тренинги, которые мы получили в школе, важны и нужны для ежедневного и постоянного совершенствования".

Румия Агаева, актриса: "Много и чувств, и ощущений. Это - полифония всего: чувств и звуков, и эмоций и мыслей. Я почерпнула много нового и вспомнила хорошо забытое старое. Сразу же после возвращения домой попробовала применить на практике, в спектакле то, чему нас научили там. Педагоги потрясающие: с большим желанием отдавать, учить, требовать и с любовью относиться к нам. Особенная благодарность педагогу по речи - Ларисе Кайдаловой. Мне первый день занятий дался с трудом. Я поняла, что не в форме. Но уже на следующий день все прошло прекрасно. Мне многое дала летняя школа в Шекветили. Я поняла, что есть много интересного в тренинговых системах из того, что может не просто помочь, а преобразить и тебя саму, и то, что ты делаешь, выходя на сцену. Такие школы необходимы для профессиональных актеров. Потому, что покидая стены творческого вуза, мы часто начинаем терять то, что приобрели за время студенчества. А эти тренинги, эти занятия - это мощная встряска: и на уровне техники, и на уровне мысли, и на уровне эмоций. Это хороший повод к обновлению!

Мы просим народную артистку Азербайджана поделиться своими впечатлениями от пребывания азербайджанской группы молодых актеров из Академического Русского драматического театра в школе "Шекветили - 2019"".

Людмила Духовная, народная артистка, куратор: "Школа дала возможность не только учиться и обмениваться знаниями, но и, самое главное, она стала территорией добра и любви (так назвали школу ее устроители!), пространством Мира, Дружбы и Творчества! Особенно приятно отметить коммуникабельность наших актеров! Качество в таких ситуациях крайне важное. Они с азартом и воодушевлением учились, и с таким же азартом "зажигали" на импровизированных актерских дискотеках. К ним все тянулись, даже маленькие дети! Все остались довольны процессом обучения и общением друг с другом : и педагоги, и коллеги из других театров, которые на время обучения в школе стали их сценическими партнерами. На заключительном показе наши актеры выступали вместе со всеми коллегами из русских театров, и очень хорошо все себя проявили! Я рада, что они прошли школу такой замечательной профессиональной переподготовки, и оставили о себе хорошее впечатление! Это важно, потому что нас воспринимали как неотъемлемую часть Азербайджана. Мы, олицетворяя в этой международной школе искусство русского азербайджанского театра, были представителями Азербайджана. По нашему умению общаться с другими людьми судили о нашей стране и ее культуре. И молодые актеры прекрасно проявили свои человеческие и профессиональные качества, умение общаться и вызывать симпатию к себе и своей стране!"

О своих размышлениях и впечатлениях от Международной театральной школы "Шекветили - 2019", а также о ежедневной работе педсовета мы попросили рассказать директора АРДТ им.С.Вургуна.

Адалет Гаджиев, директор: "Хочу поблагодарить всех, стоявших у истоков создания этого международного проекта. Прежде всего - нашего многолетнего друга Николая Николаевича Свентицкого, благодатной грузинской земле и ее замечательным людям, которые сделали все для того, чтобы мы там чувствовали себя, как дома. А также Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб", Россотрудничество, Фонд "Русский мир" и СТД РФ.

Идея создания школы подобной "Шеквитили - 2019" очень своевременна и символична. Почему? Потому, что в небольшом причерноморском городке под Батуми собрались дети из разных стран, люди разных национальностей и разных языковых групп, но из театров, где говорят по-русски. На черноморском берегу, в небольшом курортном городке Грузи нас всех объединил русский язык, русская театральная школа и любовь к театральному искусству. И совсем было неважно, какой ты национальности. Главное - как ты относишься к профессии, как понимаешь задачи современного театрального искусства, насколько твоя сегодняшняя техническая подготовка соответствует требованиям современного театра. Об этом шла речь на теоретических занятиях, этим же занимались и на практических занятиях, обучаясь тем навыкам ремесла, которыми в совершенстве должен владеть актер 21-го века.

Педагоги не расставались со своими студентами с утра до глубокой ночи. Потому что процесс обучения не заканчивался после завершения занятий. Он продолжался уже в вольных беседах и спорах. Мы с радостью учимся! Было приятно слышать от педагогов и руководства школы похвалу в адрес наших актеров: с удовольствием учатся, с удовольствием общаются, дружелюбные и открытые - они нравились всем. Мы вообще любим, учиться всему новому, прогрессивному и рады, если и наши достижения для наших коллег и друзей могут быть ориентиром на совершенствование театральных процессов. Когда на очередном педсовете я рассказывал своим коллегам о том, что в нашей стране в течение 10 лет работает государственная программа, направленная на поддержку и развитие современного театра, о том, что есть, учрежденные Президентом нашей страны специальные премии и пенсии для деятелей культуры и искусства - они восхищались и удивлялись. Оказалось, такого внимания и заботы о людях искусства в их странах нет.

Одним словом, наше участие в Школе - это еще один шаг к профессиональному совершенствованию и укреплению дружеских международных связей. Хочу поблагодарить наше министерство культуры и министра Абульфаза Гараева лично за оказанную поддержку и возможность выехать в Грузию для участия в IV Международной театральной школе "Шеквитили - 2019". Мы очень надеемся, что начавшийся в этом году процесс обучения будет иметь продолжение и в будущем, 2020 году".

Валентина Резникова

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