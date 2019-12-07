Впервые в Азербайджане в Международном центре мугама прошел авторский концерт "Экология семи нот" легендарного российского пианиста-виртуоза, композитора, лауреата международных конкурсов, профессора Барселонской академии музыки им. Пабло Казальса, Академии современной музыки в Вене, Чешской консерватории Сени Сон (Семён Авангардович Сон), организованный Ассоциацией выпускников МГИМО в Азербайджане, Российской ассоциацией содействия ООН и спонсорской поддержки СГ "Атешгях", сообщает Trend Life.

Его искусству рукоплещут Европа, Австралия, Америка... В профессиональных музыкальных кругах он признан как элитарный пианист, "лечащий людей от бездуховности", а англичане включили его имя в каталог 17 эксклюзивных пианистов! Во Всемирной антологии "Выдающиеся люди мира" есть замечательные слова, сказанные об этом музыканте: "Игра Семёна Сона и его уникальные программы - это всегда событие для публики, влюбленной в музыку. Будучи элитарным пианистом, своим искусством Сеня Сон дает уникальную возможность услышать и почувствовать дыхание Музыкальной Вселенной, путь к которой - это путь к Экологии Души Человека!".

Сеня Сон подходит к композициям глубоко душевно, легко переносит слушателей в разные страны и эпохи, при этом рассматривает даже вековые шедевры как прочно связанные с настоящим. Он один из немногих музыкантов, кто блистательно соединяет классическую и современную музыку; по-своему пересматривает наследие венских классиков, переосмысливает гармонический язык сочинений великих классиков. Трактовки исполняемых пианистом произведений покоряют своей глубиной и эмоциональной духовностью, яркой индивидуальностью и совершенством. Его стиль называется New Model Classic, а сам композитор говорит: "Ноты - всего лишь модели!". И главное в игре - идея, мысль. Мыслить для Сени Сон - значит творить. Для музыканта, прежде всего, необходимо желание и сиюминутная потребность окунуться в океан Великой Музыки и за собой повести в мир Прекрасного свою благодарную публику.

Выпускник Российской академию музыки им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского еще в студенческие годы аккомпанировал великой певице Елене Образцовой. В разные периоды своей деятельности был музыкальным руководителем ансамблей Валерия Леонтьева, Валентины Легкоступовой, Аркадия Хоралова, аранжировщиком Государственного оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема, музыкальным и художественным руководителем рок-группы "Джокер". Сеня Сон сотрудничал с дирижерами Владимиром Спиваковым, Теодором Курентзисом, Эдуардом Гулбисом, с Мадридским камерным оркестром имени Королевы Софии и другими лучшими симфоническими оркестрами мира. В 2003 году у Сени Сон состоялся концерт в Лондоне, в Букингемском дворце для Королевы Елизаветы II. В том же году в швейцарском городе Монтрё он выступил с авторской программой New model classic. В ней приняли участие Элтон Джон и Стинг, которые дали высочайшую оценку искусству Маэстро.

Это был по-особенному красочный концерт, потому что за роялем исполнитель-виртуоз и композитор-новатор Сеня Сон. Публику ждали два часа музыки, необычные интерпретации великих произведений Бетховена, Шопена, Скрябина, Гершвина, Лейа, Рахманинова и самого Сона. Интересно, что еще в 1975 году в Москве он познакомился с великим азербайджанским музыкантом Вагифом Мустафазаде, который оставил в сердце начинающего пианиста глубочайший след, повлиявший на творческую судьбу музыканта. В память о выдающемся азербайджанском музыканте и джазмене Вагифе Мустафазаде пианист исполнил музыкальное "Приношение артисту".

Концерт "Экология семи нот", который транслировался в прямом эфире Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, был посвящен целям устойчивого развития. Отметим, что в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Цели в области устойчивого развития, направленные на преобразование нашего мира и на объединение всех стран в процессе достижения общего благосостояния, создавая при этом условия для оптимального и сбалансированного использования предоставленных нам ресурсов.

А за день до большого концерта в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Сеня Сон дал мастер-класс, после чего в концертном зале БМА выступил с программой "Новый стиль в классике".