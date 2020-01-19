В Баку прошла премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошла премьера спектакля "Şəhərin qış gecələri" (Зимние ночи города), посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль поставлен режиссером театра, заслуженным деятелем искусств Бахрамом Османовым по мотивам пьесы народного писателя, драматурга Анара Рзаева "Şəhərin yay günləri". Музыка написана композитором, народным артистом Сиявушем Керими, художник-постановщик - Ариф Абдурахманов.

"С трагедии 20 Января прошло 30 лет... Она оставила неизгладимый след в нашей истории. В 80-е годы прошлого века было очень популярно произведение Анара "Şəhərin yay günləri" (Летние дни города), режиссер Тофиг Казымов поставил по нему спектакль. Прошло 30 лет, и те же герои переживают эту трагедию холодным январским вечером", - отметил Бахрам Османов.

В спектакле сыграли заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Кямаля Гусейнова, Эльшан Чарханлы, Шовги Гусейнов, Ильхам Асадов, актеры Бахрам Гасанов, Вахид Оруджоглу, Вугар Мамедалиев, Рамиль Мамедов, Манаф Дадашев, Адалят Абдулсамед, Ровшан Аббасов, Керем Хадызаде, Рамиг Насиров.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибли 147 человек, 744 человека были ранены человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.