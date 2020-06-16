В Азербайджане пройдет необычный международный конкурс музыкантов всех возрастов

Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли готовится к проведению Первого Международного онлайн-конкурса музыкантов-исполнителей, посвященного 40-летию Средней специальной музыкальной школы-студии - базовой научно-экспериментальной лаборатории музыкального вуза, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор проекта - профессор Тарлан Сеидов.

Согласно условиям конкурса, перед каждым участником стоит непростая задача суметь проявить себя в исполнении программы, состоящей из необычного сочетания трех контрастных музыкальных жанров - академической, народной и джазовой музыки.

В конкурсе, в котором примут участие исполнители всех возрастов, будет представлено большое количество разнообразных сольных и ансамблевых номинаций: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Народные инструменты", "Вокал", "Инструментальные и вокальные ансамбли".

Оценивать исполнение участников будет авторитетное международное жюри под председательством народного артиста СССР и Азербайджана, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли профессора Фархада Бадалбейли.

Прием заявок на участие будет вестись до 30 сентября 2020 года.