"Мечта сбылась!" - Динара Алиева на фестивале "Харыбюльбюль" в городе Шуша

Народная артистка Азербайджана, солистка Большого театра России Динара Алиева на своей странице в İnstagrаm поделилась впечатлениями о музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" в городе Шуша, организованном Фондом Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мечта сбылась! Мы в Шуше! Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", эмоции переполняют", - подписала фотографии, сделанные в Шуше, народная артистка Азербайджана.

Находясь в городе Шуша, Динара Алиева вместе с коллегами посетила полуразрушенный дом-музей выдающегося певца, лауреата Государственных премий СССР, одного из основоположников национального музыкального театра, народного артиста СССР Бюльбюля, его бюст, расстрелянный армянскими оккупантами.

"Дом Бюльбюля. Очень трогательно было находиться здесь!" - отметила Динара Алиева.

Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева, прошел в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, на Джидыр дюзю.

Отметим, что 12 мая, в первый день музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", состоялся концерт на тему "Мультикультурализм в азербайджанской музыке", посвящённый музыкальному творчеству различных народов, населяющих Азербайджан. Во второй день,13 мая, на гала-концерте выступили народные артисты Рауф Абдуллаев, Ялчин Адыгезалов, заслуженный артист Фуад Ибрагимов и Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Муртузы Бюльбюля, Азербайджанская государственная хоровая капелла под художественным руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой.

На концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Алекпера Тагиева, Муслима Магомаева, Ниязи, Тофига Гулиева, Васифа Адыгезалова и других композиторов.

Выступления народных артистов Алима Гасымова, Азерин, Динары Алиевой, Эльчина Азизова, Алихана Самедова, Фархада Бадалбейли, Мансума Ибрагимова, Мурада Адыгезалзаде, Натига Ширинова, Полада Бюльбюльоглу, Самира Джафарова, Тейюба Асланова, Юсифа Эйвазова, заслуженных артистов Фарганы Гасымовой, Миралама Мираламова, Сахиба Пашазаде, Шахрияра Иманова, Ширзада Фаталиева и других были встречены аплодисментами. Фестиваль завершился совместным исполнением песни "Азербайджан" деятелями искусств.