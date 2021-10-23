"Семь красавиц" Низами в Баку - философская мысль на языке театрального действия

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялся показ спектакля "Семь красавиц", поставленного по поэме гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе театра, передает Day.Az.

На показе присутствовал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Спектакль поставили литовский режиссер Йонас Вайткус и его постановочная группа (художники, композитор). Премьерный показ состоялся 7 декабря 2012 года.

Перевести философскую мысль Низами Гянджеви на язык драматического театрального действия невероятно сложно. Однако коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна вместе с постановочной группой из Литвы справился с этой задачей блестяще. Постановочная версия поэмы нашего классика в интерпретации европейского режиссера и игра актеров произвели на зрительскую аудиторию большое впечатление.

После показа, обращаясь к руководству и актерам театра, министр культуры Анар Керимов подчеркнул, что стал свидетелем работы настоящих профессионалов своего дела.

Были отмечены важные моменты постановочного проекта - оригинальность адаптационной версии поэмы "Семь красавиц", новый взгляд европейского постановщика 21 века, новое сценическое прочтение, сфокусированное именно на философской мысли Низами, который уже в 12 веке поднял вопросы нравственного, просветительского и социально-политического звучания. Эти вопросы начали поднимать французские философы только в 18 веке.

Анар Керимов добавил, что творческое наследие Низами Гянджеви для нас очень важно не только в дни торжественных мероприятий, но и в повседневной жизни, потому что оно остается и сегодня мерилом не только национальных, но и общечеловеческих ценностей.