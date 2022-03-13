В Москве прощаются с Рустамом Ибрагимбековым

В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания с видным кинодраматургом, сценаристом, кинорежиссёром, лауреатом государственных премий и наград Азербайджана и России, народным писателем Азербайджана Рустамом Ибрагимбековым, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В церемонии принимают участие видные деятели Азербайджана и России. На экране Центрального дома кинематографистов представлены кадры из творческой деятельности Рустама Ибрагимбекова.

Видный деятель культуры скончался в ночь с 10 на 11 марта на 84 году жизни в Москве после продолжительной болезни. Тело Рустама Ибрагимбекова отправят на родину для похорон 15 марта. Народный писатель будет похоронен в Баку.

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. По окончании средней школы в 1956-1962 годах получал образование в Азербайджанском институте нефти и химии, в 1962 году приступил к трудовой деятельности в Академии наук Азербайджанской ССР.

С юных лет проявлявший большой интерес к литературе и киноискусству, Рустам Ибрагимбеков в 1967 году окончил в Москве высшие курсы сценаристов, а в 1974 году - высшие режиссерские курсы.

Рустам Ибрагимбеков является одним из видных представителей современной азербайджанской литературы и кинематографии. Своей многогранной деятельностью он завоевал известность и за пределами нашей страны. Являясь активным участником вступления нашей прозы в новый этап, Рустам Ибрагимбеков своим плодотворным творчеством сыграл важную роль в обогащении художественно-эстетической мысли, более полувека вносил вклад в развитие литературно-культурной среды. Повести и рассказы, пьесы и сценарии мастера, умело отображавшего на основе жизненных реалий социально-нравственные проблемы, драматические конфликты и внутренний мир наших современников, сыграли существенную роль в обновлении содержания нашей литературы и национального киноискусства. По мотивам его произведений было снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Эти богатые разнообразными и содержательными образами произведения, повествующие о важных социальных реалиях, снискали мастеру, отличающемуся особым подчерком, большую симпатию читательской и зрительской аудитории.

Рустаму Ибрагимбекову как сценаристу и режиссеру принадлежат достойные одобрения заслуги также в развитии кинематографии. Снятые по сценарию писателя фильмы, такие как "В одном южном городе", "Белое солнце пустыни", "Допрос", "День рождения" и многие другие, завоевали большую славу и были удостоены высоких наград. Фильм "Урга - территория любви", соавтором сценария которого он является, был удостоен в 1991 году высшей награды Венецианского международного кинофестиваля, а фильм "Утомленные солнцем" - высшей награды Каннского международного кинофестиваля в 1994 году и премии "Оскар" Американской киноакадемии в 1995 году.

Наряду с художественным творчеством, Рустам Ибрагимбеков занимался общественной деятельностью. В 1967-1981 годах являлся секретарем Правления, а в 1981-1985 годах - первым секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1986-1991 годах - секретарем Правления Союза кинематографистов СССР, с 1990 года до конца жизни - председателем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1989 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.