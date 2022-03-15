Очень хотел бы, чтобы и в Шуше был такой же прекрасный Центр мугама, как и в Баку.

Об этом сказал профессор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Мансум Ибрагимов в ходе презентации проекта министерства культуры Азербайджана "Shusha talks" ("Şuşa söhbətləri"/"Беседы о Шуше"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Шуша - колыбель мугама. И думаю, в городе Шуша должен быть Центр мугама, большой культурный центр, чтобы демонстрировались оперные спектакли, проводились большие концертные программы", - отметил народный артист.

Мансум Ибрагимов напомнил, что в свое время по инициативе выдающегося азербайджанского композитора Сулеймана Алескерова в городе Шуша был создан филиал консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

"Думаю, мы должны вновь возродить его", - отметил Ибрагимов.