В городе Шуша должен быть Центр мугама - Мансум Ибрагимов
Очень хотел бы, чтобы и в Шуше был такой же прекрасный Центр мугама, как и в Баку.
Об этом сказал профессор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Мансум Ибрагимов в ходе презентации проекта министерства культуры Азербайджана "Shusha talks" ("Şuşa söhbətləri"/"Беседы о Шуше"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Шуша - колыбель мугама. И думаю, в городе Шуша должен быть Центр мугама, большой культурный центр, чтобы демонстрировались оперные спектакли, проводились большие концертные программы", - отметил народный артист.
Мансум Ибрагимов напомнил, что в свое время по инициативе выдающегося азербайджанского композитора Сулеймана Алескерова в городе Шуша был создан филиал консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).
"Думаю, мы должны вновь возродить его", - отметил Ибрагимов.
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