В Баку отметили праздник Новруз в играх

В Большом зале Национальной консерватории Азербайджана прошел праздничный вечер, посвященный празднику Новруз и Году города Шуша, передает Day.Az.

Для зрителей прозвучали произведения заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Джалала Аббасова, посвященные традициям и обычаям праздника Новруз - опера Şən Bahar ("Веселая весна", либретто написано автором на основе произведения Аллы Ахундовой) и кантата Düzgülər (на народные тексты).

Написанная на фольклорную тему кантата Düzgülər состоит из шести частей, которые перемежаются между собой интермедийными вставками-считалочками, воссоздающими особый мир народного творчества.

Произведение исполнил студенческий камерный хор Şəmsi-Qəmər под управлением заведующей кафедрой дирижирования, доцента Лейлы Залыевой. Концертмейстер - Арзу Бабаева, хормейстеры - Айнур Нуриева и Ханум Мамедова.

К творческому проекту подключились и учащиеся Гимназии искусств при Национальной консерватории, представившие свои живописные работы, в которых Шуша и ее показательные символы переплелись с праздничными образами Новруза.

"Обращение к теме любимого азербайджанским народом праздника Новруз во многом связано с воспоминаниями моего отца, народного артиста Азербайджана, композитора, профессора Ашрафа Аббасова. Коренной шушинец, он с особым чувством рассказывал о традициях, которые бережно хранились и соблюдались в дедовском доме, о новрузовских мальчишеских проделках в Quyuluq məhəlləsi. Мне посчастливилось ступить на освобожденную от оккупантов родную землю, вновь вдохнуть воздух моего детства, увидеть издали разрушенный дом деда, с которым связано много добрых воспоминаний. Особо хочу подчеркнуть, что либретто изначально было создано на русском языке. Лейла Залыева по собственной инициативе перевела текстовую основу, и произведение впервые зазвучало на родном азербайджанском языке. Это ярче высветило специфику новрузовского языка", - отметил Джалал Аббасов.

По сценарию здесь есть солисты, исполнившие партии традиционных персонажей Новруза - Кечала и Кёсы, есть роли, создающие своеобразную среду обитания - Девочка с козочкой, Старушка, зажигающая лампу, три подружки, взрастившие сямяни и т.д. Яркие костюмы, оригинальные сценические эффекты и многие другие детали оперного действа создали живописный видеоряд, оттеняющий эмоциональный строй произведения.

Но самое главное действие спектакля - красивое пение и игра молодых артистов, ориентирующее на артистические экспромты профессиональное сопровождение (концертмейстер - Арзу Байрамова) - создавало неразрывное единство с авторской музыкой - яркой, выразительной, ритмичной, часто с оттенком доброго юмора, с меткими музыкальными характеристиками.

Увлекательная игровая опера Şən Bahar вдохновляла исполнителей на творчество - юные актеры пели, играли, смеялись, придавали праздничную атмосферу. Наконец, появилась красавица Весна - персонаж Новруза Бахар гызы с праздничным сямяни, возвестив о начале нового периода жизни природы. Веселым пением и танцами завершился спектакль, подаривший и артистам, и зрителям истинное удовольствие от осознания сопричастности с богатым миром национальной культуры и ее традициями, красотой музыкальных и образных решений.