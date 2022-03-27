https://news.day.az/culture/1447594.html Древние храмы и церкви в Баку - подборка исторических фотоКладбищенская церковь Жен Мироносиц. Фото 1896 года Кладбищенские церкви на месте будущего Нагорного парка. Фото 1900-х годов Протестантская кирха Спасо-Преображенская церковь. Фото 1900-х годов Строительство армянского (Будаговского) собора. Фото 1912-1913 годов. Хоральная синагога на Каспийской улице (Рашида Бейбутова). Фото после 1912 года Храм во имя святого Николая чудотворца. Фото до 1895 года Церковь Казанской иконы Божией Матери при 1-й церковно-приходской школе Церковь Михайло-Архангельская при Сальянских казармах в военном городке Церковь Св. пророка Ильи (Черногородская). Фото 1906-1914 годов Часовня св. Варфоломея. Фото 1900-х годов 1872. Церковь Бакинского военного порта во имя Св.Алексия, Митрополита Московского (Баиловская). Всемирная иллюстрация (1873 г.) 1916. Католический костел и коммерческое училище Албанская церковь в Ичери-Шехер. Фото 1960-х годов Александро-Невский собор. Фото начала 1900-х годов Атешгях. Фото до 1900 года Балахано-Сабунчинская церковь Преподобного Макария Египетского. Фото 1904 года Вид на католический костел Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии. Фото после 1914 года Железнодорожная Преображенская церковь на пересечении Сураханской и Вокзальной (Первомайской и Пушкина). Фото не ранее 1924 года. Заброшенная церковь в Баладжарах святого апостола Варфоломея.
Древние храмы и церкви в Баку - подборка исторических фото
В Баку существовала традиция возводить мечети, как правило, на фундаментах более древних сооружений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, иногда под мечеть приспосабливались здания других культов, в частности, зороастрийские башенные и другие храмы и святилища.
Наряду с крупными мусульманскими мечетями, в XIX веке и в начале ХХ века в Баку начали строиться культовые сооружения и других религий.
За очень короткий период времени на вновь осваиваемых территориях города были возведены более двадцати православных храмов.
Фотографии храмов и церквей в Баку, снятых в разное время:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре