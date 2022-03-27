Древние храмы и церкви в Баку

В Баку существовала традиция возводить мечети, как правило, на фундаментах более древних сооружений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, иногда под мечеть приспосабливались здания других культов, в частности, зороастрийские башенные и другие храмы и святилища.

Наряду с крупными мусульманскими мечетями, в XIX веке и в начале ХХ века в Баку начали строиться культовые сооружения и других религий.

За очень короткий период времени на вновь осваиваемых территориях города были возведены более двадцати православных храмов.

Фотографии храмов и церквей в Баку, снятых в разное время: