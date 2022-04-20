В Шуше открылся меджлис поэтов Азербайджана и Узбекистана

В освобожденном от армянской оккупации городе Шуша - культурной столице Азербайджана состоялось официальное открытие меджлиса поэтов "Məclisi-fəramuşan" (Меджлиси-фарамушан), сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители министерства культуры Азербайджана, союзов писателей обеих стран, а также поэты Азербайджана и Узбекистана.

Вначале участники мероприятия посетили мавзолей Моллы Панаха Вагифа - известного представителя карабахской литературной школы, а также возложили цветы к бюсту известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов рассказал о проекте поэтического меджлиса "Məclisi-fəramuşan", отметив его важное значение.

На мероприятии выступили заведующий отделом книжной индустрии министерства культуры Азербайджана, доктор философии по истории Акиф Марифли, секретарь Союза писателей Азербайджана по международным связям, поэт Салим Бабуллоглу, заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Гайрат Маджид и другие.

Затем поэты Азербайджана и Узбекистана продекламировали поэтические произведения.