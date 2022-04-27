В Баку состоялось мероприятие "Единство детей Тюркского мира"

В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) состоялось праздничное мероприятие "Единство детей Тюркского мира", приуроченный ко День защиты детей и Национального суверенитета в Турции, страны - учредителя организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было организовано с целью дальнейшего укрепления культурных связей между Фондом и странами-членами и наблюдателями организации, а также ознакомления молодого поколения с материально-духовными ценностями Тюркского мира.

На открытии вечера президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметила, что очень рада видеть в гостях будущих архитекторов Тюркского мира.

"В этот прекрасный праздничный день, приглашаю детей всего Тюркского мира - в лице собравшихся здесь детей из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, вместе распространять послание мира, дружбы и братства всему миру. Мы не должны забывать о детях, которые хотели бы отметить этот праздник, но столкнулись с войной, голодом, болезнями. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы вернуть их в общество, удовлетворить их потребности. Чрезвычайно важно, чтобы наши дети получали образование. В сегодняшний день крайне необходимо, чтобы они были открыты для науки и новых технологий, читали, исследовали, интересовались инновациями. Но задача нас, взрослых, - научить их любить свою Родину, свою нацию, свою историю, свои традиции и обычаи. Мы, как Международный фонд тюркской культуры и наследия, с гордостью и с готовностью выполняем эту почетную миссию. Потому что одна из наших главных целей - передать будущим поколениям материально-культурные ценности Тюркского мира. Еще раз поздравляю всех детей с праздником и желаю в следующем году отметить этот праздник в Шуше - культурной столице Тюркского мира 2023 года".

Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи подчеркнул значимость мероприятия.

"В Международном фонде тюркской культуры и наследия систематически проводятся очень важные мероприятия, направленные на популяризацию тюркской культуры и наследия. Я хотел бы поблагодарить Гюнай Эфендиеву за мероприятия, которые быди организованы на высоком уровне, посвященное 102-й годовщине создания Великого Национального собрания Турции, Дню национальной независимости и защиты детей. 23 апреля - день, когда Мустафа Кемаль Ататюрк зажег факел национальной борьбы. В этом смысле национальный суверенитет - это послание Ататюрка детям защищать свою Родину, свою идентичность, свой флаг, и именно поэтому оно очень ценно".

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сурайя Эр, члены парламентов Тюркских государств, послы стран-членов и наблюдателей Фонда, а также другие официальные лица.

Гости ознакомились с выставкой картин юной азербайджанской художницы Ковсар Гурбан. На празднике дети, представляющие Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Узбекистан, Туркменистан, исполнили песни и стихи, выражающие солидарность Тюркского мира, танцы в национальных костюмах, музыку на национальных инструментах. Затем гости вручили сертификаты и подарки детям, участвовавшим в мероприятии.