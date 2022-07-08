В селах Азербайджана пройдут Дни кино

В рамках проекта Союза кинематографистов Азербайджана Cənubda kino günləri ("Дни кино на юге) в Лерикском и Лянкяранском районах будут показаны новые фильмы азербайджанских кинематографистов, некоторые из которых приняли участие в международных кинофестивалях и были удостоены наград в различных номинациях, сообщает Day.Az.

Зрителям будут представлены короткометражные и полнометражные фильмы, среди которых "Красный сад" (Qırmızı bağ) Мирбалы Салимли, "Билясувар" (Biləsuvar) Эльвина Адыгезалова, "Гранатовый сад" (Nar bağı) Ильгара Наджафа, "Будь" (Ol) Намига Агаева, "Вам письмо" (Sizə məktub var) Мазахира Гашимова, "Трепет" (Titrəmə) и "В коридоре" (Dəhlizdə) Амиля Амала, "Предутренний ветерок" (Dan yeli) Кямала Яшара, "Об одном отце" (Bir Ata haqqında) Нурлана Гасанли, "Подарок" (Hədiyyə) Ровшана Ниджата, "Папанин" (Papanin) Тюркян Гусейновой, "Голос" (Səs) Эртурана Наджафли.

Исполнительный продюсер проекта "Дни кино на юге" - Интигам Гаджилы.

Начало показа картин 13-14 июля в Лерикском районе: в 11:00 - в Центре культуры района, в 15:00 - в Фольклорном клубе села Пиран.

Начало показа фильмов в Лянкяранском районе: 17 июля - в 18:00 (Tor Coffee Shop, Лянкяран), 18-19 июля - в 11:00 (Центр культуры Лянкярана), 19 июля - в 15:00 (Творческий клуб села Кенармеше).