В Баку открылась итоговая выставка творческого конкурса "Размышляй и созидай"

В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие итоговой выставки творческого конкурса "Размышляй и созидай" (Düşün və Yarat), передает Day.Az.

На открытии выступили секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, заместитель директора Государственной картинной галереи Гюльшан Гарибли, руководитель отдела экспозиций и выставок Государственной картинной галереи Эльчин Гусейн, доцент Государственной академии художеств Эмин Акифоглу и директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов. Была отмечена важность реализации проекта в деле выявления новых талантов, развития творческого мышления и реализации новых идей, креативного подхода к произведениям.

В конкурсе приняли участие около 1000 человек старше 12 лет из разных уголков нашей страны, представляющих детское, подростковое, молодое, старшее поколения. Было представлено до 1500 работ - картины, а также произведения из глины, картона, бумаги, кусков металла, пластмассы и т.д. Лучшие работы были отмечены сертификатами.

Для итоговой выставки выбрано 300 работ, с которыми можно ознакомиться по ссылке https://www.yumpu.com/xx/document/read/67530713/dusun-v-yarat-musabiqsind-tqdim-olunan-l-islri.

Проект реализован Министерством культуры, Министерством науки и образования, Союзом художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Государственной художественной галереей, Исполнительной властью Хатаинского района и Центром искусств "Хатаи" в честь "Года Гейдара Алиева".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az