Раскрыта тайна пропажи известной картины

Британский историк Мередит Хейл разгадала загадку исчезновения портрета кисти Антониса Ван Дейка, украденного из усадьбы в Нортгемптоншире в 1951 году. Исследование, опубликованное в British Art Journal, позволило установить точный маршрут картины от места кражи до выставочного зала Гарварда, где она неожиданно всплыла спустя шесть лет - в 1957 году, когда герцогиня Баклю и Куинсберри заметила ее во время визита в музей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о портрете Вольфганга Вильгельма Пфальц-Нейбургского - одном из 37 эскизов, созданных Ван Дейком в рамках его незавершенного проекта "Иконография". С 1682 года он находился в собрании герцога Баклю и Куинсберри, пока не исчез во время визита редактора журнала The Connoisseur Леонарда Рэмзи, прикрывавшегося статусом научного деятеля. Позже выяснилось, что именно он вынес картину из хранилища, чтобы продать ее с поддельным сертификатом за 189 фунтов.

Доктор Хейл воссоздала движение полотна по следам писем, архивов и музейных каталогов: из одного из крупнейших в мире аукционных домов Christie's оно попало в руки нью-йоркского дилера, потом к частному коллекционеру, а оттуда - в музей Гарварда. После обострения вопросов о подлинности музей вернул картину, и уже в 1981 году она оказалась в Университете Торонто.

Теперь, спустя 73 года, портрет возвращен законному владельцу. Возвращение работы восстановило целостность уникальной серии эскизов, оставленных в мастерской Ван Дейка после его смерти в 1641 году.