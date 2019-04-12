В Баку с рабочим визитом находится мэр города Батуми Лаша Комахидзе.

В рамках визита мэр Батуми 12 апреля встретился с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

На встрече стороны выразили удовлетворение открытию с 14 июня текущего года прямых регулярных рейсов азербайджанским лоукостером Buta Airways.

По словам Джахангира Аскерова, полеты по маршруту Баку-Батуми будут совершаться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. Батуми станет вторым направлением лоукостера в Грузию, ежедневные рейсы выполняются также в столицу страны - Тбилиси.

Кроме того, в Тбилиси также выполняет прямые рейсы авиакомпания AZAL, отметил Джахангир Аскеров. По его словам, увеличение числа рейсов между Азербайджаном и Грузией расширит контакты бизнес-сообщества, поток туристов, в целом будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества.

В свою очередь, Лаша Комахидзе высоко оценил достижения Азербайджана в сфере гражданской авиации. Мэр Батуми подчеркнул, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами во всех направлениях, в том числе в транспортной сфере.

Пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"