На совместные проекты, реализованные Азербайджаном и ООН в 2018 году, затрачено 4 998 519 долларов США.

Об этом на заседании Координационного комитета по рамочному документу партнерства между Азербайджаном и ООН сказал министр экономики Шахин Мустафаев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, средства были затрачены в рамках первой стратегической сферы по "Рамочному документу партнерства между Азербайджаном и ООН на 2016-2020 годы".

Мустафаев добавил, что в рамках документа, который охватывает несколько стратегических сфер, в целом будет выделено 71,9 миллиона долларов. До сегодняшнего дня израсходовано 68,2 миллиона долларов, то есть, 95 процентов средств.