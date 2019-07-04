Указ Президента Ильхама Алиева о повышении зарплат в государственном секторе способствует повышению пенсий более чем на 30 процентов у 94 тысяч человек, которым, согласно законодательству, назначена пенсия на особых условиях.

Как передает Trend со ссылкой на министерство труда и соцзащиты населения, к ним относятся госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, органов юстиции, по чрезвычайным ситуациям, миграции, лица со специальными званиями и другие, передает Day.Az.

В связи с увеличением зарплат в сфере деятельности вышеуказанных лиц, их пенсия, согласно законодательству, также увеличивается. Увеличение пенсий рассчитывается и оплачивается с даты увеличения зарплат.

Таким образом, инициатива главы государства по повышению минимальной пенсии до 200 манатов способствовало повышению пенсий 660 тысяч граждан, а по повышению зарплат - повышению пенсий 94 тысяч человек, получающих пенсию на особых условиях. Таким образом, второй социальный пакет реализованный в текущем году, способствовал значительному росту пенсий у более чем 750 тысяч граждан.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!