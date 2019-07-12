Самолет авиакомпании Buta Airways, совершавший перелет из Баку в Батуми, вернулся в аэропорт вылета. Как сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию, такое решение принял капитан рейса J2 9227 в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Батуми (BUS), передает Day.Az.

Самолет, вылетевший из Баку в 07:46, совершил благополучную посадку в 10:12 по бакинскому времени в аэропорту Гейдар Алиев (GYD).

Самолет вылетит из Баку в Батуми после улучшения погодных условий.

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