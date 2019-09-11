За период январь-август 2019 года число пассажиров, обслуженных в международных аэропортах Азербайджана, составило 3,81 млн. человек, сообщает в Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Из них 85% (3,21 млн.) пришлось на столичный аэропорт - Международный аэропорт Гейдар Алиев, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по август 2019 года 450 тысяч человек обслужил аэропорт Нахчывана, на третьем месте аэропорт города Гянджа - 101 тыс. обслуженных пассажиров.

За восемь месяцев 2019 года Национальный авиаперевозчик AZAL обслужил 1,4 млн. пассажиров, а азербайджанский лоукостер Buta Airways - 382 тысячи.

Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 2,8 млн. человек. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 329 тыс. пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 178 тыс.), Аэрофлот (Россия, 134 тыс.), AirArabia (ОАЭ, 117 тыс.), МАУ (Украина, 83 тыс.), Qatar Airways (Катар, 74 тыс.), Lufthansa (Германия, 46 тыс.) и SCAT (Казахстан, 40 тыс.).

Число активных пассажирских авиакомпаний в Международном аэропорту Гейдар Алиев в августе 2019 года составило 33. В общей сложности они выполнили рейсы по более чем 60 различным направлениям.

В настоящее время в аэропорт Баку выполняют прямые рейсы шесть зарубежных лоукостеров - WizzAir (Будапешт), AirBaltic (Рига), Pegasus (Измир), flyNAS (Эр-Рияд) flyDubai (Дубай) и AirArabia (Шарджа).

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

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