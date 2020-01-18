https://news.day.az/economy/1195198.html В Центробанке Азербайджана стало больше гендиректоров

В Центробанке Азербайджана стало больше гендиректоров

Экономика, 18 января 2020 14:46 205

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) увеличилось число генеральных директоров, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сайт ЦБ.

Центробанк продолжил осуществление структурных изменений, очередным этапом которых стало увеличение количества генеральных директоров с четырех до шести.

Новыми гендиректорами стали Али Ахмедов и Тогрул Алиев, ранее занимавшие должности директоров департамента по операциям на внешнем рынке и департамента управления рисками соответственно.

Напомним, что Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана была упразднена 28 ноября 2019 года, согласно распоряжению главы государства об усовершенствовании управления системой регулирования и контроля рынка финансовых услуг.

Согласно распоряжению, полномочия Палаты по надзору за финансовыми рынками, определенные законами Азербайджана, в том числе ее права и обязанности в сфере лицензирования, регулирования и надзора на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также ее имущество, были переданы Центральному банку Азербайджана.

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