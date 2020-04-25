В Азербайджане будут применены льготы по ипотечным кредитам

В Азербайджане в целях поддержки физических лиц (не занимающихся предпринимательской деятельностью) будут созданы возможности для реструктуризации ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда Азербайджанской Республики, передает Day.Az со ссылкой на соответствующее решение Центрального банка страны.

Так, если кредиты, выданные до 1 марта 2020 года и имеющие удовлетворительное качество, будут реструктурированы к 30 сентября 2020 года, их качество не ухудшится.

Данной льготой смогут воспользоваться около 23 тысяч заемщиков, общий объем ипотечных кредитов которых охватывает 1,1 млрд манатов. Кредиты будут реструктурированы по обращению заемщиков.

В то же время, чтобы стимулировать ипотечное кредитование банками за счет собственных средств, было принято решение снизить ставку риска по этой категории кредитов со 100% до 50%.

