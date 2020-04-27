https://news.day.az/economy/1228645.html В 4 банка в Азербайджане назначены внешние администраторы - Официально
В 4 банка в Азербайджане назначены внешние администраторы - Официально
Решением Центрального банка Азербайджана в 4 местных банка назначены временные внешние администраторы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБ, речь идет об "Atabank", "AG Bank", "NBC Bank" и "Amrahbank".
Отмечается, что в соответствии с законодательством все полномочия по управлению этими банками, в том числе проведение общего собрания акционеров переходит к внешним администраторам.
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