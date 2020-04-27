В 4 банка в Азербайджане назначены внешние администраторы

Решением Центрального банка Азербайджана в 4 местных банка назначены временные внешние администраторы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБ, речь идет об "Atabank", "AG Bank", "NBC Bank" и "Amrahbank".

Отмечается, что в соответствии с законодательством все полномочия по управлению этими банками, в том числе проведение общего собрания акционеров переходит к внешним администраторам.