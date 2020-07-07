Таир Миркишили: Азербайджан может выйти с минимальными потерями из пандемического кризиса

За пять месяцев текущего года объем ВВП Азербайджана снизился на 1,7 %, объем импорта - на 26,7 %, объем экспорта - на 25,3 %.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Миркишили.

По его словам, снижение наблюдается и в грузовых и пассажирских перевозках, оба показателя снизились на 10,3 и 24 процента соответственно.

"Уменьшения, в основном, произошли в сферах, зависящих от международной рыночной конъюнктуры (падение цен на нефть, снижение цен на экспорт, объема грузоперевозок и пр.) вне зависимости от шагов, предпринимаемых Азербайджанским государством, что вполне ожидаемо. Но в то же время отрадно, что в сферах с большим потенциалом, обеспечивающих экономический рост и занятость в стране, продолжается рост. Так, рост объема ненефтяной промышленности на 14 %, объема сельскохозяйственного производства на 3,6 % и бюджетных доходов на 17 % за пять месяцев текущего года говорит о немалом потенциале развития страны даже в этих трудных условиях. Особо следует отметить, что как показывает анализ, рост продолжается в тех сферах, где наиболее активно проводились экономические реформы".

Депутат добавил, что повышение среднемесячной зарплаты до 740 манатов также очень важно с точки зрения улучшения материального состояния населения:

"Хочу также отметить, что в Евросоюзе во втором квартале ожидается снижение ВВП на 14%. В новом отчете (Global Economic Prospects) Всемирного банка, обнародованном ранее, в 2020 году в Азербайджане прогнозируется уменьшение ВВП на 2,6 %. Для сравнения скажу, что в 2020 году в России прогнозируется уменьшение ВВП на 6 %, в Грузии - на 4,8 %, Казахстане - на 3 %, в Турции - на 3,8 %. Рост в нынешних условиях в тех сферах экономики, в которых наиболее активно проводились реформы, позволяют сказать, что у Азербайджана есть достаточные возможности для того, чтобы выйти с минимальными потерями из пандемического кризиса".