Благодаря каналу "Стамбул" Турция станет лидером на Черном море

Проект канала "Стамбул" имеет колоссальное значение для всех стран, пользующихся турецкими проливами.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Day.Az.

По его словам, Турция создает современную транспортную инфраструктуру для того, чтобы превратить историческую возможность в выгоду.

По словам министра, при планировании глобальных проектов во всех сферах транспорта в первую очередь учитываются потребности региона и развитие мировой торговли.

С этой точки зрения скорейшая реализация проекта строительства канала "Стамбул" имеет стратегическое значение, отметил глава ведомства.

"На момент подписания Конвенции Монтрё, которая регулирует проход судов через стамбульские проливы, через них ежегодно проходило около трех тысяч судов. В связи с ростом значения судоходства в бассейне Черного моря в мировой торговле и экономической деятельности в настоящее время через Босфор проходит более 50 тысяч судов в год. Ожидаем, что в ближайшие десятилетия этот показатель достигнет 86 тысяч. С другой стороны, увеличение количества судов, в том числе танкеров, перевозящих опасные и токсичные вещества, является серьезным источником угрозы для Стамбула. Все это говорит о том, что существует серьезная необходимость в строительстве канала "Стамбул", - подчеркнул Караисмаилоглу.

По мнению министра, этот канал снизит нагрузку на другие проливы, что сократит время ожидания в них судов и их скопление.

Он сообщил, что для судоходства в новом канале будут использоваться интеллектуальные навигационные системы, что даст возможность судам проходить через него быстро и без каких-либо проблем.

"Протяженность канала "Стамбул", который будет расположен на транспортном коридоре Кючюкчекмедже-Дурусу, составит 45 километров, ширина - не менее 275 метров, а глубина - около 21 метра.

После завершения его строительства по нему смогут проходить нефтеналивные танкеры длиной 275 метров и шириной 48 метров, а также контейнеровозы длиной 350 метров и шириной 49 метров. Благодаря каналу "Стамбул" Турция станет лидером на Черном море, будет играть более активную роль в мировой торговле и, таким образом, получит большую долю в международных логистических коридорах", - сказал Караисмаилоглу.

Министр сообщил, что в скором времени будет объявлен тендер на строительство канала, после чего начнутся строительные работы.

"В июне мы проведем церемонию закладки фундамента первого моста, который будет построен на канале "Стамбул"", - сказал глава ведомства.

Отметим, что новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу.

Предполагается, что пропускная способность канала составит около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тысяч тонн.

По маршруту новой водной артерии планируется построить 10 мостов.

Через пролив Босфор, который имеет допустимую пропускную способность в 25 тысяч судов в год, в настоящее время следуют около 40-42 тысяч судов. Для того чтобы пройти через Босфор, судам приходится ждать около недели.

Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.