В bp назвали суммарную добычу газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз" с момента запуска

С месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия с начала его эксплуатации и до сегодняшнего дня было добыто около 151 миллиарда кубометров газа и около 35 миллионов тонн конденсата, передает Day.Az со ссылкой на bp.

По данным компании, в январе - сентябре 2021 года на месторождении "Шах Дениз" было добыто около 16 миллиардов кубометров газа и около трех миллионов тонн (около 24 миллионов баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo.

Долевое участие в проекте "Шах Дениз" выглядит следующим образом: bp (оператор) - 28,8 процента, TPAO - 19 процентов, PETRONAS - 15,5 процента, AzSD - 10 процентов, ЛУКОЙЛ - 10 процентов, NICO - 10 процентов и SGC Upstream - 6,7 процента.

В этом году отмечается 25-летие со дня подписания Соглашения о разделе продукции по "Шах Дениз". Соглашение было подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом иностранных компаний. 25-летие "Шах Дениз" знаменует собой важную веху в новой истории нефтегазовой промышленности Азербайджана.