Началась добыча с пятой скважины в рамках «Шах Дениз-2»

Началась добыча с пятой скважины на северном фланге в рамках "Шах Дениз-2", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на bp.

"Запуск производства, запланированный на четвертый квартал 2021 года, был осуществлен безопасно и в соответствии с графиком. Общая производственная мощность существующих объектов, работающих в рамках проектов "Шах Дениз-1" и "Шах Дениз-2", в настоящее время составляет около 70 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки, или более 25 миллиардов кубометров в год", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, в июле 2021 года суточная производительность платформы Shah Deniz Bravo впервые достигла уровня добычи с платформы Shah Deniz Alpha.

"В течение первых трех кварталов этого года на месторождении было добыто около 16 миллиардов стандартных кубических метров газа и около 3 миллионов тонн (около 24 миллионов баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Bravo и Shah Deniz Alpha", - говорится в сообщении.