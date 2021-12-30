Названы объемы добычи нефти с АЧГ и "Шах-Дениз"

Добыча нефти в Азербайджане в январе - ноябре 2021 года в целом составила около 31,6 миллиона тонн.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на отчет министерства энергетики Азербайджана.

По данным отчета, добыча нефти сократилась на 16,5 тысячи тонн по сравнению с январем - ноябрем прошлого года.

При этом на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) было добыто 20,6 миллиона тонн нефти, а на "Шах-Дениз" - 3,8 миллиона тонн конденсата.

Добыча нефти и конденсата Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составила 7,2 миллиона тонн.

Также уточнены показатели по добыче по месторождениям "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах-Дениз", играющим важную роль в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана.

С момента их ввода в эксплуатацию и до первого декабря 2021 года добыча нефти (вместе с конденсатом) составила 578,6 миллиона тонн. По состоянию на 1 декабря, добыча нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" составила 544,6 миллиона тонн, "Шах-Дениз" - около 34 миллионов тонн конденсата. Со дня сдачи в эксплуатацию этих месторождений и до 1 декабря 2021 года было экспортировано порядка 578,1 миллиона тонн нефти вместе с конденсатом.