Посредством TAP транспортировано более 8 млрд. кубометров газа

За последний год (31 декабря 2020 года-31 декабря 2021 года) посредством Трансадриатического газопровода (TAP) было транспортировано 8,1 млрд. кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает консорциум TAP.

Согласно информации, за отчетный период более 6,8 млрд. кубометров газа было транспортировано в Италию, около 1,2 млрд. кубометров - в Грецию и Болгарию.

Напомним, по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд. кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". Этот трубопровод пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до юга Италии. В будущем годовая мощность газопровода составит 20 млрд. кубометров газа.