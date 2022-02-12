https://news.day.az/economy/1435202.html Инфляция в Азербайджане пойдет на спад
Инфляция в Азербайджане пойдет на спад
Со второго полугодия 2022 года инфляция пойдет на спад.
Об этом сказал журналистам председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в ЦБ ведутся поэтапные работы по снижению инфляции в Азербайджане и регулятор надеется на снижение инфляционного прогноза международными организациями.
Напомним, что инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составила 6,75 процента, а в 2022 году годовая инфляция в Азербайджане ожидается в пределах 6,6-7,5 процента. ЦБА прогнозирует, что в 2023 году годовая инфляция будет близка к целевому диапазону.
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