Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности прокладки мультимодального маршрута

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и председатель АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") Хуснутдин Хасилов обсудили вопросы технического и технологического движения между администрациями двух стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

На встрече была отмечена плодотворная и взаимовыгодная работа по развитию международного мультимодального маршрута "Страны АТР - Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа".

В связи со складывающейся ситуацией в мире, отмечено, что скоординированные меры и оперативное взаимодействие сторон будут способствовать оживлению и увеличению объемов грузоперевозок, ускорению пропуска контейнерных поездов и организации комбинированных перевозок грузов.

В целях наращивания объёмов перевозок, а также решения двусторонних вопросов стороны договорились проводить регулярные встречи во главе с Руководителями железнодорожных администраций Узбекистана и Азербайджана.

По итогам переговоров стороны договорились о встрече в конце апреля текущего года в городе Баку.