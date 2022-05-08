Исламская торгово-промышленная палата проведет в Азербайджане крупную выставку-конференцию
В октябре 2022 года Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Исламской торгово-промышленной палатой будет проведена крупная выставка-конференция.
Об этом сообщил Trend вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов, передает Day.Az.
По его словам, Исламской торгово-промышленной палатой проведение этой выставки в Азербайджане выбрано неслучайно.
"Азербайджан является региональным хабом и здесь будет проведена выставка-конференция халяльных продуктов питания. Сейчас мы ведем подготовку к этому мероприятию", - сказал Зейналов.
Он отметил, что информации о том, сколько и какие страны примут участие в выставке-конференции, пока нет.
По словам Зейналова, членами Исламской торгово-промышленной палаты являются 56 стран.
Говоря о направлениях деятельности Конфедерации, он отметил, что на сегодня одним из основных из них является обеспечение доступа к финансированию для сферы предпринимательства.
"Сегодня мы работаем над реализацией шести устойчивых целей в сфере развития предпринимательства. В этом направлении совместно с предпринимателями проводится соответствующая деятельность. Это широкий инструмент, который позволит ускорить развитие предпринимательства в Азербайджане и расширить доступ к финансированию для субъектов МСБ", - добавил он.
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