Исламская торгово-промышленная палата проведет в Азербайджане крупную выставку-конференцию

В октябре 2022 года Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Исламской торгово-промышленной палатой будет проведена крупная выставка-конференция.

Об этом сообщил Trend вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов, передает Day.Az.

По его словам, Исламской торгово-промышленной палатой проведение этой выставки в Азербайджане выбрано неслучайно.

"Азербайджан является региональным хабом и здесь будет проведена выставка-конференция халяльных продуктов питания. Сейчас мы ведем подготовку к этому мероприятию", - сказал Зейналов.

Он отметил, что информации о том, сколько и какие страны примут участие в выставке-конференции, пока нет.

По словам Зейналова, членами Исламской торгово-промышленной палаты являются 56 стран.

Говоря о направлениях деятельности Конфедерации, он отметил, что на сегодня одним из основных из них является обеспечение доступа к финансированию для сферы предпринимательства.

"Сегодня мы работаем над реализацией шести устойчивых целей в сфере развития предпринимательства. В этом направлении совместно с предпринимателями проводится соответствующая деятельность. Это широкий инструмент, который позволит ускорить развитие предпринимательства в Азербайджане и расширить доступ к финансированию для субъектов МСБ", - добавил он.