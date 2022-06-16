Центробанк Азербайджана подготавливает концепцию цифрового маната

Центральный банк Азербайджана подготавливает концепцию цифрового маната.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг специалист отдела развития национальных платежных систем департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов в ходе финтех-саммита в Баку.

По его словам, изучается передовой мировой опыт в этой сфере.

"Цифровая валюта может значительно ускорить переход в безналичную среду проведения платежей", - добавил Гасымов.