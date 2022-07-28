Анкара выступает за более активное использование ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Турция реализовала совместно с Азербайджаном и Грузией важные проекты, изменившие облик нашего региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Стамбуле.

В качестве примера таких проектов министр привел строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и "Южного газового коридора".

По его словам, на фоне последних событий в регионе возросла значимость Среднего коридора.

"Турция выступает за более активное использование этого коридора, важным звеном которого является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Это важно не только для стран региона, но и международной торговли, и логистики. В ближайшие дни мы хотим провести трехстороннюю встречу с участием министров Турции, Грузии и Азербайджана для оценки этих возможностей. Некоторое время назад в Баку состоялась встреча министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана. На следующей неделе запланирована встреча министров иностранных дел, транспорта и энергетики Турции, Азербайджана и Казахстана", - сказал Чавушоглу.