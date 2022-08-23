Азербайджан и Грузия обсудили запуск перевозок ж/д контейнеров между портами двух стран

Азербайджан и Грузия обсудили запуск контейнерного блок-поезда между портами Поти и Батуми и бакинским портом в Аляте, координацию графиков и унификацию тарифов.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, этот вопрос был обсужден в ходе встречи министра Рашада Набиева с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили в Грузии.

Кроме того, состоялась трехсторонняя встреча ответственных министров в сфере транспорта Азербайджана, Турции и Грузии.

"В рамках этой встречи стороны обсудили вопросы более широкого использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), увеличения пропускной способности железной дороги Баку - Тбилиси - Карс (БТК) и вопросы формирования единой тарифной политики в отношении транзитных грузоперевозок. Также в процессе обсуждения была особо подчеркнута важность синхронизации совместных операций для обеспечения стабильного роста транзитных грузопотоков", - сказали в министерстве.

Стороны обменялись мнениями о растущем интересе к ТМТМ и коридору Север-Запад.

"По итогам первого полугодия 2022 года грузопотоки выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребность в коридоре Север-Запад увеличилась почти в три раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. А за первое полугодие текущего года объем транзитных грузов по данному коридору составил 1,3 миллиона тонн", - отметили в ведомстве.

Участники встречи подчеркнули активизацию усилий Азербайджана, Турции и Грузии по увеличению пропускной способности железнодорожной линии БТК, имеющей важное значение в ТМТМ.

"Была выражена уверенность в том, что совместные усилия и эффективное сотрудничество позволят преодолеть трудности, возникающие в транспортной сфере", - говорится в сообщении министерства.